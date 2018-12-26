Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в среду Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны рассмотрит новый пакет санкций против России, который коснется большинства депутатов Госдумы.

«Сегодня в повестку дня СНБО внесен проект принятия решения о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на оккупированной территории Донбасса, за агрессию против нашего государства в Черном море у Керченского пролива, против тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тех, кто отдавал приказы. Так как мы видим политическую поддержку и участие Госдумы в этом процессе, значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от «Единой России и ЛДПР, войдут в санкционный список», — сказал президент на заседании СНБО.

Порошенко добавил, что под ограничительные меры подпадут также предприятия, «которые противодействуют Украине и обеспечивают военную составляющую, поставляя оружие в Вооруженные силы РФ».