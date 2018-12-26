Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, но подчеркнул, что решение пока не принято.

«Сейчас мы не исключаем ничего, но решений никаких нет», — сказал журналистам представитель Кремля.

«Мы действительно приветствуем изменение этого климата в Давосе [по отношению к представительству России на форуме] и действительно есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос», — отметил Песков. По его словам, «пока решение не принималось, график президента в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный, эта тема находится на рассмотрении».

В ноябре появились сообщения от организаторов форума о том, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены в Давос. Тогда российская сторона выразила недоумение, заявив, что отсутствие представителей РФ негативно скажется на самом форуме и уровне дискуссии на нем.

Однако позднее организаторы Всемирного экономического форума изменили позицию относительно участия представителей РФ. «В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума», — отреагировали на такое решение в российском правительстве. При этом уровень и состав делегации пока не назывались.

В середине декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Как вы знаете, ВЭФ пройдет в Давосе (Швейцария) с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нем, как и в прошлом году», — отметила она.