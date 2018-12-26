Каждый пенсионный фонд должен уже сейчас покупать биткоин, заявил на своей странице в Twitter один из сторонников криптовалютного рынка и основатель компании Morgan Creek Энтолни Помплиано.

По его словам, чтобы поддержать платежеспособность пенсионного фонда можно заставить граждан отчислять больший процент в него со своей зарплаты. Но есть другая форма увеличения дохода фонда через инвестирование его бюджета в высокодоходные активы. Например, капиталовложения в покупку биткоинов и альткоинов, сообщает Coinlife .

Помплиано выделил два основных преимущества биткоина, которые делают его высокодоходным активом. Во-первых, биткоин представляет собой некоррелированный актив, инвестиции в него снижают риски и увеличивают доходность портфеля. Во-вторых, биткоин имеет ассиметричную доходность. Таким образом, можно получить большую финансовую отдачу в том случае, если биткоин приобретет статус эквивалента золота.