Неизвестный с пистолетом проник в здание одного из краснодарских банков, поздравил работников с Новым годом и скрылся. Об этом в среду сообщают «Известия» со ссылкой на портал «Блокнот Краснодар».

По информации журналистов, молодой человек никаких требований не выдвигал и противоправных действий не совершал. Местная полиция подтвердила, что инцидент произошел в одном из крупных банков города 24 декабря.

«В понедельник молодой человек, находясь в отделении одного из банковских учреждений… продемонстрировал предмет, внешне схожий с пистолетом. После чего сказал единственную фразу «С Новым годом» и покинул помещение», — рассказал глава пресс-службы управления МВД России по региону Артем Коноваленко.



В настоящий момент проводится проверка, правоохранители пытаются установить личность мужчины.