Минфин планирует внести изменения в действующие законы «О страховании вкладов» и «О несостоятельности (банкротстве)». Поправки подразумевают возможность дистанционной выплаты страховки по депозитам (сейчас — в пределах 1,4 млн рублей). Ожидается, что законопроект вступит в силу уже в следующем году, рассказали газете «Известия» в Минфине. Планы подтвердили и в Агентстве по страхованию вкладов.

В случае принятия документа граждане смогут подавать заявления в АСВ на получение своих средств через личный кабинет на сайте агентства, его мобильное приложение или через портал госуслуг. В этом случае АСВ самостоятельно вернет деньги гражданину на его счет в банке. Второй вариант получения денег — через онлайн-банк кредитных организаций, которые являются уполномоченными агентами АСВ.

Для консервативных вкладчиков, которые не являются активными пользователями Интернета, традиционную систему выплаты через офисы банков-агентов сохранят, отметили в Минфине. Там добавили, что круг организаций, которые аккредитует АСВ для осуществления дистанционных выплат, будет шире, чем имеющийся пул банков-агентов (сейчас их 56).

«Для удаленного обмена документами не будет использоваться такой критерий отбора банков-агентов, как организация точек обслуживания клиентов в местах подразделений разорившегося банка», — объяснили «Известиям» в министерстве.

Глава АСВ Юрий Исаев заявлял еще в 2017 году о намерениях изменить схему выплаты страхового возмещения по вкладам и расширить доступ к услугам агентства через дистанционные каналы. Но для того чтобы это стало возможным, у агентства должно было появиться право на удаленную идентификацию клиента без его личной явки и предъявления паспорта. Также АСВ были необходимы полномочия на дистанционный прием заявлений в форме электронных документов и осуществление на основании таких заявлений денежных расчетов. Законопроект Минфина наделяет АСВ такими полномочиями, отметили в агентстве.

Директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян обращает внимание на то, что внедрение новой технологии потребует поддержания высокого уровня безопасности при идентификации клиента, обработке и передаче его персональных данных.



Согласно пояснительной записке к законопроекту Минфина, число организаций и граждан, взаимодействующих с АСВ в процессе получения страховки, постоянно растет. В целом с 2004 года агентство выплатило страховое возмещение вкладчикам более чем 475 банков. Деньги от АСВ получили почти 4 млн граждан, общая сумма составила 1,89 трлн рублей.