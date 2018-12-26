Минфину удалось разместить в 2018 году облигаций федерального займа (ОФЗ) чуть более чем на 1 трлн рублей. Это 60,3% от планировавших изначально 1,66 трлн рублей, или 59,3% от размещенного в 2017 году объема. Об этом сообщает РБК.

Последний в этом году аукцион состоялся 26 декабря, на нем Минфин реализовал весь предложенный объем выпуска с погашением в декабре 2021 года на 7,29 млрд рублей под 8,3% годовых. Спрос на ОФЗ превысил 19,9 млрд рублей., следует из сообщения ведомства. Минфин не стал предлагать на этом аукционе большой объем и длинные бумаги после того как 19 декабря из 25 млрд рублей смог разместить лишь 13%.

Аукцион удалось удачно провести благодаря тому, что предложенные ставки выпуска ОФЗ более-менее соответствовали представлениям рынка о том, где они должны находиться, объяснил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Кроме того, локальные инвесторы предъявляют повышенный спрос на краткосрочные инвестиции, добавляет старший стратег «ВТБ Капитал» Максим Коровин. «Мы думаем, что это в основном со стороны пенсионных фондов и страховых компаний», — отметил он.

Последние аукционы показали, что у инвесторов (в основном в этой роли сейчас выступают российские банки) отсутствует спрос на ОФЗ, так как участники рынка готовы покупать новые бумаги лишь с премией ко вторичному рынку, но Минфин не всегда ее предоставляет, отмечает Порывай. «Этому есть несколько причин. Во-первых, сама практика регулярного предоставления премии — тупиковая, так как участники рынка каждый раз будут просить все больше и больше. Во-вторых, у Минфина в принципе нет необходимости в размещении бумаг, так как бюджет находится в профиците», — добавил он.

В следующем году Минфину также вряд ли удастся выполнить свой план заимствований в 2,4 трлн рублей, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Более вероятными видятся годовые объемы размещения в 1—1,3 триллиона рублей. Также полагаем, что выход нерезидентов из ОФЗ продолжится. На наш взгляд, остановка этого процесса возможна лишь в случае нейтрализации геополитического риска в отношении РФ», — сказал он. В следующем году, по оценкам «БКС Премьер», выход нерезидентов будет носить более плавный характер, и давление на рынок со стороны этого процесса будет ограниченным.