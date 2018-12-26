Показатели 20 негосударственных пенсионных фондов, являвшихся крупнейшими по объему пенсионных накоплений на начало 2010 года, оказались весьма скромными, следует из обзора, подготовленного компанией «Пенсионные и актуарные консультации» (ПиАК) и саморегулируемой организацией «Ассоциация НПФ». Эти фонды, за исключением НПФ «Первый промышленный альянс», за восемь лет проиграли по доходности не только расширенному портфелю ВЭБа, через который инвестируются деньги «молчунов», но и среднегодовой инфляции, пишет «Коммерсант».

Издание рассматривало деятельность только фондов, у которых объем пенсионных накоплений на начало периода превышал 200 млн рублей. Это делалось с целью избежать искажения значений, характерных для небольших портфелей НПФ. Период с 2010 по 2017 год был взят, чтобы избежать влияния на результаты фондов турбулентных 2008 и 2009 годов.

Среднегодовая инфляция за восемь лет составила 7,5%. При этом среднегодовая доходность по расширенному портфелю ВЭБа (7,6%) лишь немногим превысила этот показатель. НПФ «Первый промышленный альянс», у которого на начало 2010 года было около 600 млн рублей пенсионных накоплений, а на конец 2017 года — 1,8 млрд, смог переиграть эти два показателя, зарабатывая ежегодно для своих клиентов 8%. Среднегодовая доходность инвестирования остальных НПФ не смогла перешагнуть даже планку в 7,4%. По всей двадцатке средняя доходность проиграла инфляции 1 процентный пункт и составила 6,5%. Худший результат по среднегодовой доходности показал НПФ «Будущее» (входивший в холдинг O1 Group Бориса Минца) — всего 3,9%. Отсутствие реальной доходности при инвестировании накоплений для клиентов НПФ усугублялось и досрочными переходами между страховщиками. По действующим с 2015 года правилам, застрахованные лица могут переводить свои пенсионные накопления без потерь накопленного в этот период дохода лишь один раз в пять лет. В ином случае они его лишаются. За три года потери граждан составили 100 млрд рублей.

«Безусловно, досрочный переход критически сокращает объем средств на пенсионном счете, обнуляя значительную часть инвестиционного дохода», — отмечает автор обзора, ведущий аналитик ПиАК Евгений Биезбардис. «В результате происходит не реальный рост пенсионных накоплений, которые вроде бы должны накапливаться, а реальное их падение», — утверждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его словам, это происходит из-за недостаточной компетенции НПФ в инвестировании, постоянно ужесточаемых требований регулятора, прошлых историй инвестирования фондами не в интересах клиентов. «На это накладываются постоянно меняющиеся правила игры, которые мешают гражданам сориентироваться в них и приводят к неосознанным потерям застрахованных лиц», — подчеркивает он.



На коротком промежутке в пять лет показатели частных фондов выглядели лучше. Уже треть НПФ смогла обыграть инфляцию, однако лишь одному из них удалось обогнать показатель ВЭБа. Впрочем, это был, по сути, уникальный период, с высокими ставками на фоне снижающейся инфляции. За прошедший год ставки существенно снизились, а инфляция набирает темп. Поэтому возможность пенсионных фондов сохранить достигнутые результаты на более длинном периоде остается под вопросом, заключает «Коммерсант».