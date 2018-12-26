На более коротком промежутке в пять лет показатели частных фондов выглядели лучше.
Показатели 20 негосударственных пенсионных фондов, являвшихся крупнейшими по объему пенсионных накоплений на начало 2010 года, оказались весьма скромными, следует из обзора, подготовленного компанией «Пенсионные и актуарные консультации» (ПиАК) и саморегулируемой организацией «Ассоциация НПФ». Эти фонды, за исключением НПФ «Первый промышленный альянс», за восемь лет проиграли по доходности не только расширенному портфелю ВЭБа, через который инвестируются деньги «молчунов», но и среднегодовой инфляции, пишет «Коммерсант».
Издание рассматривало деятельность только фондов, у которых объем пенсионных накоплений на начало периода превышал 200 млн рублей. Это делалось с целью избежать искажения значений, характерных для небольших портфелей НПФ. Период с 2010 по 2017 год был взят, чтобы избежать влияния на результаты фондов турбулентных 2008 и 2009 годов.
Среднегодовая инфляция за восемь лет составила 7,5%. При этом среднегодовая доходность по расширенному портфелю ВЭБа (7,6%) лишь немногим превысила этот показатель. НПФ «Первый промышленный альянс», у которого на начало 2010 года было около 600 млн рублей пенсионных накоплений, а на конец 2017 года — 1,8 млрд, смог переиграть эти два показателя, зарабатывая ежегодно для своих клиентов 8%. Среднегодовая доходность инвестирования остальных НПФ не смогла перешагнуть даже планку в 7,4%. По всей двадцатке средняя доходность проиграла инфляции 1 процентный пункт и составила 6,5%. Худший результат по среднегодовой доходности показал НПФ «Будущее» (входивший в холдинг O1 Group Бориса Минца) — всего 3,9%. Отсутствие реальной доходности при инвестировании накоплений для клиентов НПФ усугублялось и досрочными переходами между страховщиками. По действующим с 2015 года правилам, застрахованные лица могут переводить свои пенсионные накопления без потерь накопленного в этот период дохода лишь один раз в пять лет. В ином случае они его лишаются. За три года потери граждан составили 100 млрд рублей.
«Безусловно, досрочный переход критически сокращает объем средств на пенсионном счете, обнуляя значительную часть инвестиционного дохода», — отмечает автор обзора, ведущий аналитик ПиАК Евгений Биезбардис. «В результате происходит не реальный рост пенсионных накоплений, которые вроде бы должны накапливаться, а реальное их падение», — утверждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его словам, это происходит из-за недостаточной компетенции НПФ в инвестировании, постоянно ужесточаемых требований регулятора, прошлых историй инвестирования фондами не в интересах клиентов. «На это накладываются постоянно меняющиеся правила игры, которые мешают гражданам сориентироваться в них и приводят к неосознанным потерям застрахованных лиц», — подчеркивает он.
На коротком промежутке в пять лет показатели частных фондов выглядели лучше. Уже треть НПФ смогла обыграть инфляцию, однако лишь одному из них удалось обогнать показатель ВЭБа. Впрочем, это был, по сути, уникальный период, с высокими ставками на фоне снижающейся инфляции. За прошедший год ставки существенно снизились, а инфляция набирает темп. Поэтому возможность пенсионных фондов сохранить достигнутые результаты на более длинном периоде остается под вопросом, заключает «Коммерсант».
Нет комментариев