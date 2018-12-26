Платформа криптовалютных деривативов Huobi DM объявила о предстоящей поддержке пятой по капитализации криптовалюты EOS.

Контракты на длинные и короткие позиции в паре EOS/USD будут запущены 28 декабря. Новый инструмент даст пользователям возможность спекулировать, заниматься арбитражем и хеджировать риски при помощи EOS, сообщает ForkLog .

В дальнейшем на Huobi DM будут добавлены контракты на другие цифровые валюты.