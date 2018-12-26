Реорганизация одного из кредиторов «ЮТэйр» — Ханты-Мансийского банка «Открытие» — привела к потере госгарантии, обеспечивавшей 50% кредита авиакомпании на 18,9 млрд рублей. Об этом сообщает РБК , напоминая, что недавно компания пропустила выплату процентов по этому долгу.

О том, что из-за реорганизации ХМБ «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие», кредиторы «ЮТэйр» лишились госгарантии на 9,4 млрд рублей, РБК рассказали источник, близкий к кредиторам, и другой собеседник, знакомый с условиями реструктуризации перевозчика. Это подтвердил РБК представитель Минфина: «Госгарантия «ЮТэйр» в размере 9,4 миллиарда рублей была прекращена по причине нарушения бенефициаром условий договора». За продлением госгарантии в министерство никто не обращался, сказал он.

Как напоминает РБК, в 2015 году авиакомпания «ЮТэйр» в рамках реструктуризации долгов заключила два соглашения с синдикатом, в который вошли 11 банков: один кредит был выдан в сумме 18,9 млрд рублей на семь лет, второй — в сумме 24,1 млрд рублей на 12 лет (согласно данным других СМИ, размер 12-летнего кредита — 23,7 млрд рублей. — Прим. Банки.ру). Под первый правительство выдало госгарантии на 9,45 млрд рублей, то есть на 50% задолженности.

Как пояснил РБК один из источников, в договоре о госгарантии есть пункт, что обязательства гаранта, которым выступает Минфин, прекращаются в случае перехода прав и обязанностей кредитора к другому лицу по любым основаниям, в том числе в случае реорганизации, без предварительного письменного согласия гаранта. В августе 2016 года завершилось присоединение ХМБ «Открытие», одного из участников синдиката по семилетнему кредиту «ЮТэйр», к банку «ФК Открытие». Однако во время реорганизации «Открытие» не получило согласия Минфина, в результате гарантия была прекращена по формальным признакам, отметил собеседник РБК. «Из-за этого все банки лишились 50% обеспечения по семилетнему кредиту, еще 50% были обеспечены залогами», — добавил он.

В пресс-службе «Открытия» запрос РБК переадресовали в «Траст», на базе которого сейчас создан Банк непрофильных активов. Банк «ФК Открытие» передал на его баланс права требования по проблемным и непрофильным активам на 438 млрд рублей, в том числе кредиты «ЮТэйр». Представитель «Траста» отказался от комментариев. Представитель «ЮТэйр» не ответил на вопрос про госгарантии.

Именно «Траст», являющийся крупнейшим кредитором синдиката по семилетнему кредиту «ЮТэйр» на 18,9 млрд рублей, выступил против переноса срока выплаты процентов по этому долгу, рассказал один из собеседников РБК. Очередная выплата должна была состояться 20 декабря, но на следующий день авиакомпания сообщила, что решила перенести расчеты на лето 2019 года, направив все имеющиеся ресурсы на операционную деятельность. «ЮТэйр» не дала кредиторам «удовлетворительные ответы на вопросы о причинах дефолта и возможности урегулировать ситуацию, диалог строится сложно», рассказывал представитель «Траста». «Авиакомпания же не может рисковать своей операционной деятельностью и потратить деньги на проценты под обещание «Траста» реструктурировать задолженность после оплаты (процентов). При этом именно из-за «Открытия» возникли обстоятельства, по которым была прекращена госгарантия», — сказал собеседник РБК в «ЮТэйр». Если бы кредит находился под госгарантией, банки бы