Японский IT-гигант GMO Internet принял решение прекратить производство оборудования для майнинга из-за огромных финансовых потерь в четвертом квартале.

«Принимая во внимание текущие изменения в деловом пространстве, компания спрогнозировала неблагоприятный сценарий для собственных активов в сфере майнинга, в связи с чем приняла решение зафиксировать колоссальный убыток», - говорится в отчете GMO.

Как сообщает Ttrcoin , компания «больше не будет разрабатывать, производить или продавать» майнеры, а собственный бизнес по добыче биткоина GMO переместит «в регион, где имеется доступ к более чистому и менее затратному электричеству».