Китайская компания Bitmain подтвердила готовящееся сокращение персонала, которое затронет и ее офис в Пекине.

«Продолжая выстраивать долгосрочный, устойчивый и масштабируемый бизнес, в этом году мы произвели определенную корректировку нашего персонала. Нам необходимо действительно сфокусироваться на ключевых для нашей миссии вещах», — пояснил представитель Bitmain, сообщает ForkLog .

При этом Bitmain продолжает нанимать новых людей, постоянно находясь в поиске новых талантов, прокомментировал один из сотрудников компании.