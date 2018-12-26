Она вынуждена пересмотреть кадровую политику в связи с падением рынка в 2018 году.
Китайская компания Bitmain подтвердила готовящееся сокращение персонала, которое затронет и ее офис в Пекине.
«Продолжая выстраивать долгосрочный, устойчивый и масштабируемый бизнес, в этом году мы произвели определенную корректировку нашего персонала. Нам необходимо действительно сфокусироваться на ключевых для нашей миссии вещах», — пояснил представитель Bitmain, сообщает ForkLog.
При этом Bitmain продолжает нанимать новых людей, постоянно находясь в поиске новых талантов, прокомментировал один из сотрудников компании.
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