В рамках реорганизации карточный бизнес АКБ «РосЕвроБанк», включающий эмиссионный портфель карт платежных систем «Мир», Mastercard и Visa, а также парк банкоматов и платежных терминалов, перешел на обслуживание к независимому оператору процессинговых услуг – процессинговому центру «КартСтандарт». Спонсором объединенного банка остался действующий спонсор ПАО «Совкомбанк» в платежных системах – РНКО «Платежный Центр» (ООО).

Уникальным опытом, полученным проектными командами ПЦ «КартСтандарт» и банка в процессе реализации проекта, стало проведение независимой миграции карточного портфеля платежной системы «Мир» и портфелей платежных систем Mastercard и Visa, а также переключение эквайрингового трафика сразу трех платежных систем в разное время одного операционного дня. Такой подход позволил существенно сократить время недоступности сервисов по картам и в устройствах каждой из платежных систем.

Помимо этого, совместными усилиями с платежными системами Mastercard и Visa было реализовано переключение сервисов Apple Pay и Google Pay АКБ «РосЕвроБанк» таким образом, чтобы сохранить активность ранее подключенных к мобильным сервисам карт и обеспечить их работоспособность на новом процессинге без перевыпуска. Такой кейс стал первым опытом не только для команды ПЦ «КартСтандарт», но и для платежных систем.

Полная технологическая готовность процессингового центра и опыт сотрудников ПЦ «КартСтандарт» способствовали успешному достижению поставленных целей. Результатом проекта стало обслуживание эмиссии и эквайринга карт РосЕвроБанка на ПЦ «КартСтандарт» под лицензией Совкомбанка. «КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российских платежных систем «Золотая Корона» и «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa и является операционным центром платежной системы «Золотая Корона». В настоящий момент на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается свыше 52 млн карт и более 75 тыс. терминальных устройств более 120 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ).

Источник: ЦФТ