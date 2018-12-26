Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о переходе инструмента гарантии в разряд сделок, которые вправе осуществлять ВЭБ.

«Предлагается исключить банковскую операцию по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, одновременно включив ее в перечень сделок, которые вправе осуществлять кредитная организация «ВЭБ.РФ», — говорится в сообщении Кабмина.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» устанавливает перечень банковских операций, осуществление которых производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России. В перечень включена, в том числе, операция по выдаче банковских гарантий. Закон «О банке развития» устанавливает перечень банковских операций, осуществляемых «ВЭБ.РФ» при выполнении своих функций, в который включена, в том числе, операция по выдаче банковских гарантий.

Закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в гражданский оборот ввел институт независимой гарантии, которая может выдаваться банками и другими кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями. Банковская гарантия является разновидностью независимой гарантии, отмечает Кабмин.

Однако требование о лицензировании деятельности по выдаче независимой гарантии не установлено. Таким образом, имеет место правовая коллизия. Для ее устранения проект предлагает исключить банковскую операцию по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, одновременно включив ее в перечень сделок, которые вправе осуществлять ВЭБ.