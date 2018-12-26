Люди все чаще начинают использовать криптовалюты, которые можно отправлять в любую точку земного шара, чтобы сократить издержки при отправке денег, говорится в исследовании компании Clovr. При этом главным преимуществом использования биткоина и альткоинов является отсутствие посредников в виде банков и других финансовых учреждений, которые взимают комиссию за перевод денежных средств.

Из опрошенных 707 человек уже сейчас 15,8% используют криптовалюты для трансграничных платежей, сообщает Coinlife .

Также в исследовании отмечается, что мужчины гораздо чаще используют криптовалюты для международных денежных переводов. Из опрошенных участников опроса 85% удовлетворены высокой скоростью и безопасностью платежей в биткоине.

Большинство респондентов производили отправку денег в Мексику, Далее в списке лидеров следуют переводы в Китай, Индию и Филиппины.