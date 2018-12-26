В Омске открылся новый операционный офис Совкомбанка. Отделение «Омский № 6» расположено по адресу: ул. 70 лет Октября, д. 15, следует из релиза финучреждения.



«В отделении банка жители города могут получить подробную консультацию у специалистов по всем банковским продуктам, оформить кредит на привлекательных условиях, в том числе и на приобретение жилья, открыть вклад , а также стать обладателем карты рассрочки «Халва», — говорится в релизе.

Офис работает по следующему графику: