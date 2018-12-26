В отделении банка жители города могут получить подробную консультацию у специалистов по всем банковским продуктам.
В Омске открылся новый операционный офис Совкомбанка. Отделение «Омский № 6» расположено по адресу: ул. 70 лет Октября, д. 15, следует из релиза финучреждения.
«В отделении банка жители города могут получить подробную консультацию у специалистов по всем банковским продуктам, оформить кредит на привлекательных условиях, в том числе и на приобретение жилья, открыть вклад, а также стать обладателем карты рассрочки «Халва», — говорится в релизе.
Офис работает по следующему графику:
- для физических лиц — с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, без перерыва; в субботу и воскресенье — с 10.00 до 16.00, без перерыва;
- для юридических лиц — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва; в субботу и воскресенье — выходной;
- ипотечный центр — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва; в субботу и воскресенье — выходной.
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