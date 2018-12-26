Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов не исключает расширения в 2019 году санкций США на один-два крупных российских банка. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы как эксперты, российские банки, обсуждаем, что не исключено расширение санкционного списка еще на один-два крупных российских банка. Примерно мы понимаем, какие кандидаты [войдут] в этот список. Произойдет ли это с какой-то степенью достоверности, посмотрим, подождем конца первого — начала второго квартала 2019 года», — сказал он.