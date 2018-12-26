Национальная комиссия по делам компаний и фондовых бирж Италии наложила запрет на работу криптовалютного проекта Avacrypto за возможное нарушение законодательства о ценных бумагах. В частности, компания подозревается в предоставлении финансовых услуг без необходимого разрешения.

Как напоминает Anycoin , ранее в этом месяце регулятор также приостановил на 90 дней деятельность двух других проектов, Bitsurge Token и Green Energy Certificates, которые подозреваются в разработке мошеннических схем с криптовалютой. Оба проекта принадлежат компании Avalon Life.