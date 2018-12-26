Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Алтайкапиталбанку на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, невысоким качеством активов, адекватным запасом по капиталу и ликвидности, высокими оценками рентабельности бизнеса, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в релизе.

По данным аналитиков, основу активов банка формирует кредитный портфель юридических лиц (46% активов на 1 ноября 2018-го), МБК, преимущественно представленные депозитом в Банке России (26% активов), кредиты физлицам (8% активов). Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое (на 1 ноября 2018-го доля ссуд III—V категорий качества составляет около 34%).

Алтайкапиталбанк имеет высокие показатели достаточности собственных средств (на 1 ноября 2018-го Н1.0=22,1%; Н1.2=18,0%), а также приемлемую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 ноября 2018-го буфер абсорбции убытков по абсолютной величине капитала составил около 10% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств), заключили в «Эксперт РА».

