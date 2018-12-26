Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игоря Чуяна. По версии Следственного комитета РФ, Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банка) и ООО «Статус-Групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб финучреждению и его миноритарному акционеру — известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

В ходе процесса стало известно, что экс-главе РАР Следственный комитет инкриминирует часть 3 статьи 33 и часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (организацию злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия). Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия ), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.

Само расследование было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций банка. Еще в 2016 году он обратил внимание на рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, действующих на алкогольном рынке. Свои претензии адвокат, занимавший в банке пост председателя совета директоров, высказал Николаю Гордееву, являвшемуся президентом и председателем правления ОФК Банка. Не добившись понимания, Егоров обратился в правоохранительные органы. Полуторагодовая проверка завершилась возбуждением дела.

Первым фигурантом стал Николай Гордеев, которого в июне этого года суд поместил под домашний арест. В ходе расследования СК РФ установил, что «в 2013—2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК Банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибьюторов алкогольной продукции — ООО «Статус-Групп». В частности, эти деньги получили ООО «Инвест Фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео Финанс», ООО «Парус» и ряд других структур. По версии следствия, некоторые из них имели признаки фиктивности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК Банка и ООО «Статус-Групп».

При этом полученные в кредитном учреждении деньги уходили не только торговцам алкоголем, но и в виде займов непосредственно гендиректорам компаний.

Однако в ходе дальнейшего расследования сотрудники Следственного комитета пришли к выводу, что бенефициаром ОФК Банка являлся Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-Групп» и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания для таких выводов дали в том числе и показания Гордеева, который, по некоторым данным, не признавая своей вины, тем не менее сотрудничает со следствием.

В феврале 2018 года «Статус-Групп» подала заявление о собственном банкротстве. Между тем сумма ущерба, причиненного кредитному учреждению и потерпевшему по делу Николаю Егорову, сейчас следствием оценивается уже примерно в 30 млрд рублей.

Суд санкционировал заочный арест Игоря Чуяна на два месяца. Это срок начнет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции. При этом адвокат экс-главы РАР настаивал на том, что Чуяна нельзя заочно арестовывать, и в том числе отмечал, что «неизвестно, где он находится. Может, он в больнице».



Ряд участников рынка говорят, что экс-чиновник покинул страну. По их словам, речь якобы идет об Израиле.



Игорь Чуян был назначен руководителем РАР 19 января 2009 года. За время его работы, в частности, были введены минимальные цены на водку, коньяк и другой алкоголь крепче 28 градусов. К работе Чуяна не раз высказывались претензии. В мае 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил чиновнику выговор «за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ», а в ноябре 2015 года его публично раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая, в частности, упомянула о слухах про аффилированность Чуяна с алкогольным бизнесом и предложила подумать о целесообразности дальнейшего пребывания в должности.