Data Vault 2.0 – технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища. За счет возможности горизонтальной масштабируемости она позволяет расширять структуру хранилища, добавлять и сопоставлять новые бизнес-области без его реинжиниринга. Кроме прочего, такая технология органично встраивается в agile-подход: задачи решаются частями и изолированно, что ведет к повышению точности прогнозирования результатов, начиная с первой итерации, и упрощению процесса планирования спринтов в целом. Отдельно эксперты «Диасофт» отмечают, что хранилище на базе Data Vault 2.0 можно строить на любом удобном заказчику технологическом стеке.

Тема вызвала высокий интерес участников встречи, при этом особенно горячая дискуссия развернулась при обсуждении технических вопросов внедрения корпоративного хранилища данных по новой технологии.

Владимир Рузин, заместитель директора бизнес-направления «Решения BI и отчетность» компании «Диасофт»: «В методологии Data Vault есть целый ряд технических тонкостей, которые требуют глубокого погружения в тему. Это мы и обсуждали на семинаре. Состоялась содержательная дискуссия, в ходе которой мы поделились с коллегами знаниями, полученными в одном из проектов «Диасофт» по внедрению Data Vault 2.0, и постарались дать максимально полные ответы на многочисленные вопросы».

Компания «Диасофт» занимает позицию максимальной открытости в диалоге с заказчиками и регулярно проводит подобные мероприятия, направленные на повышение осведомленности клиентов о нюансах практического применения новых перспективных технологий.

Подробнее о технологии читайте в презентации .

Источник: Компания «Диасофт»