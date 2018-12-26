В течение ближайших 18 месяцев произойдет возрождение рынка ICO, которое приведет к «агрессивному восстановлению» еthereum и он быстро протестирует 200 долларов, считает CEO крипто-деривативной биржи BitMEX Артур Хейс.

По мнению Хейса, до возобновления активной торговли на рынке ICO ключевым трендом криптовалютного пространства будут оставаться стейблкоины, «хотя на фундаментальном уровне они не лишены недостатков, в это непростое время инвесторы будут хвататься за все, что может показаться им билетом к легкой наживе», сообщает Ttrcoin .

Глава BitMEX также спрогнозировал, что биткоин на протяжении ближайшего года будет торговаться в промежутке 1 000 - 10 000 долларов.