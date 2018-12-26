В октябре — ноябре 2018 года в России продолжался рост ставок на депозитном рынке, тогда как на кредитном ставки были близки к стабилизации. На такую тенденцию обращает внимание Центробанк в выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за ноябрь .

В ЦБ полагают, что такая неоднородность в динамике ставок может быть связана как с разной скоростью переноса изменений конъюнктуры денежного и фондового рынков на ставки по банковским операциям (ставки по корпоративным и краткосрочным розничным кредитам отреагировали на изменение конъюнктуры фондового и денежного рынков быстрее и в августе — сентябре росли быстрее депозитных ставок), так и с конкуренцией между банками, ограничивающей возможности повышения кредитных ставок, но вынуждающей повышать депозитные. Росту конкуренции на депозитном рынке мог способствовать отток средств из розничных депозитов, наблюдавшийся в августе — сентябре и прекратившийся в октябре.

В Центробанке подчеркивают, что приток средств населения в депозиты в октябре обеспечивался исключительно за счет увеличения объема рублевых депозитов, а в валютном сегменте продолжалось сокращение.

Кроме того, в октябре не наблюдалось преобладавшей в последние годы тенденции к снижению срочности банковских депозитов. Свыше 80% прироста рублевых вкладов населения обеспечивалось долгосрочными операциями, что может объясняться опережающим повышением ставок по депозитам на срок свыше года.

На фоне относительной стабильности кредитных ставок в октябре наблюдался дальнейший рост банковского кредитования. И в розничном, и в корпоративном сегменте месячные темпы роста немного снизились по сравнению с сентябрем, но заметно превышали уровень октября 2017 года.

Качество портфеля корпоративных кредитов в октябре оставалось стабильным, а розничного — продолжало улучшаться. Это создавало благоприятные условия для сохранения наметившейся в III квартале тенденции к росту операций банков в сегменте потребительского кредитования . По итогам октября прирост портфеля потребительских кредитов в полтора раза превышал аналогичный показатель для ипотеки .

«В определенной мере рост потребительского кредитования носит восстановительный характер. В отличие от ипотеки, устойчиво росшей на протяжении последних лет, сегмент потребительского кредитования испытал резкое сокращение в 2015—2017 годах и только в середине предыдущего года вышел на положительные годовые темпы прироста кредитов. Исчерпание потенциала восстановительного роста в сочетании с мерами Банка России, направленными на сдерживание избыточного роста необеспеченного потребительского кредитования, будет способствовать постепенному замедлению роста в данном сегменте рынка. Однако в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал для дальнейшего роста рыночной доли потребительского кредитования», — отмечают в ЦБ.

В рост корпоративного сегмента кредитного рынка значительный вклад по-прежнему вносило кредитование химической, пищевой промышленности, сельского хозяйства, однако в октябре наблюдался также существенный рост кредитования торговли, что может отражать как постепенное оживление потребительской активности, так и готовность банков расширять спектр направлений кредитования.



«По предварительным данным, в ноябре кредитный рынок продолжал расти, причем опережающий рост по-прежнему отмечался в сегменте розничного кредитования», — добавляют в ЦБ.