Банк России повысил оценку структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец текущего года, а также на 2019 год. Новые прогнозы приводятся в выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за ноябрь .

«Оценка структурного профицита ликвидности на конец 2018 года повышена по сравнению с прогнозом, представленным в предыдущем выпуске, и составила 2—2,3 трлн рублей. Прогноз структурного профицита на конец 2019 года, соответственно, возрос до 2,2—2,8 трлн рублей. Это связано со снижением оценки дополнительных нефтегазовых бюджетных доходов в 2018 году», — отмечается в докладе.

В октябрьском выпуске структурный профицит ликвидности банковского сектора на конец 2018 года прогнозировался на уровне 1,7—2,1 трлн рублей, на конец 2019-го — на уровне 1,9—2,6 трлн.

В ноябре величина структурного профицита ликвидности продолжила снижаться на фоне приостановки покупки Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По данным регулятора, на конец ноября-2018 структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ составил 2,7 трлн рублей. Отток ликвидности был частично компенсирован сокращением объема наличных денег в обращении, указывают в ЦБ.

«Традиционно в последний месяц года ожидается рост волатильности автономных факторов формирования ликвидности. Это формирует как существенные притоки, так и оттоки денежных средств из банков в отдельные периоды», — говорится в докладе.

Подчеркивается, что ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной в результате высокого притока по текущему счету платежного баланса и на фоне приостановки покупок валюты в рамках реализации бюджетного правила. Напомним, что ЦБ анонсировал возобновление покупок с 15 января.

Регулятор также констатирует, что в ноябре падение мировых цен на нефть и рост геополитической напряженности способствовали снижению котировок в большинстве сегментов российского финансового рынка, однако масштаб снижения был менее существенным, чем можно было ожидать при наблюдавшейся динамике указанных факторов.



В числе прочего отмечается, что влияние промежуточных дивидендных выплат, стартовавших в декабре, на курс рубля будет незначительным.