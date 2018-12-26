Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил 79 рублей впервые с 18 сентября.

По состоянию на 12:11 мск котировки единой европейской валюты выросли на 78,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 79,0425 рубля. К этому времени курс доллара вырос на 71,5 копейки, до 69,38 рубля.

Российская валюта накануне не продемонстрировала выраженной динамики, несмотря на провал цен на нефть Brent к отметке 50 долларов за баррель, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, Григорий Жирнов и Денис Давыдов.

«Рубль оставался относительно стабильным благодаря фактору пика налоговых выплат и отсутствию западных игроков по случаю празднования Рождества. Сегодня европейские площадки останутся закрытыми, что обусловит сохранение низкого объема торгов на Forex. Определенным фактором поддержки для рубля в ближайшие торговые сессии продолжит выступать повышенный спрос на рублевую ликвидность. При этом сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОФЗ вряд ли сможет внести заметный вклад в данный фактор, учитывая весьма ограниченный объем предложения (7,3 млрд рублей)», — указывают они.

В среду цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику: Brent относительно стабильна на отметках чуть выше 50 долларов за баррель, а WTI сдержанно подрастает. «Попытки нефти стабилизироваться также могут оказать определенную поддержку российской валюте. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB могут выступить отметки 68,5—69,5», — полагают аналитики Нордеа Банка.