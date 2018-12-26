Банк «Открытие» заключил первую сделку проектного финансирования с одним из крупнейших застройщиков в столичном регионе – ГК «Инград» и открыл кредитную линию на общую сумму 4,75 млрд рублей.

Кредит будет предоставлен для финансирования строительства современного жилого квартала, расположенного в Москве, реализация которого начнется в 2019 году, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам вице-президента, директора департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Екатерины Чирковой, сделка структурирована с соблюдением новых требований 214-ФЗ. Сегмент рынка первичной жилой недвижимости является одним из приоритетных направлений для банка «Открытие», особенно с учетом изменений 214-ФЗ.