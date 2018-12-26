Финальное мероприятие с награждением победителей пройдет в Москве в мае 2019 года.
Банк «Открытие» и социальная сеть «Вконтакте» подвели итоги первого этапа программы нового сезона #яделаюбизнес, который был рассчитан на предпринимателей городов с населением до 500 тыс. человек, говорится в сообщении кредитной организации.
Победители получили гранты на продвижение своего сообщества в социальной сети. Ими стали:
- 1 место: Юлия Леонтьева, Comics Hub, магазин комиксов, Калуга – 500 тыс. рублей,
- 2 место: Алексей Зайцев, BeatStreet, интернет-магазин одежды, Ковров – 350 тыс. рублей,
- 3 место: Денис Борисов, «Медэлита», производство медодежды, Иваново – 250 тыс. рублей,
- 4 место: Дарья Алтунина, «Мята», цветочная мастерская, Тверь – 150 тыс. рублей,
- 5 место: Юлия Гимранова, стрижка собак и кошек, груминг, Подольск – 100 тыс. рублей.
Победители также получают сертификаты на открытие рассчетно-кассового счета и 6 месяцев бесплатного обслуживания юридических лиц в банке «Открытие».
Оценить:
Нет комментариев