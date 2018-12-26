Банк «Открытие» и социальная сеть «Вконтакте» подвели итоги первого этапа программы нового сезона #яделаюбизнес, который был рассчитан на предпринимателей городов с населением до 500 тыс. человек, говорится в сообщении кредитной организации.

Победители получили гранты на продвижение своего сообщества в социальной сети. Ими стали:

1 место: Юлия Леонтьева, Comics Hub, магазин комиксов, Калуга – 500 тыс. рублей,

2 место: Алексей Зайцев, BeatStreet, интернет-магазин одежды, Ковров – 350 тыс. рублей,

3 место: Денис Борисов, «Медэлита», производство медодежды, Иваново – 250 тыс. рублей,

4 место: Дарья Алтунина, «Мята», цветочная мастерская, Тверь – 150 тыс. рублей,

5 место: Юлия Гимранова, стрижка собак и кошек, груминг, Подольск – 100 тыс. рублей.

Победители также получают сертификаты на открытие рассчетно-кассового счета и 6 месяцев бесплатного обслуживания юридических лиц в банке «Открытие».