Второй по величине финансовый институт США Bank of America подал очередную патентную заявку в области технологии блокчейн и намерен запатентовать систему, направленную на улучшение обработки наличных денежных средств.

Заявка была подана в июне 2017 года и опубликована на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США во вторник, 25 декабря, сообщает ForkLog .

Представители BoA объясняют, что в процессе обработки наличных средств сохраняются коммуникационные сложности между различными отделами банка, решить которые и может технология блокчейн.

Как говорится в описании заявки, устройства обработки наличных средств могут использоваться в операционных центрах и других местах для предоставления различных функций, в том числе осуществления выдачи и приема наличных. Во многих случаях интегрировать такие устройства в местную инфраструктуру, которая обеспечивает банковские и другие операции, бывает затруднительно.