Банк «ДОМ.РФ» (бывший «Российский Капитал») предлагает посетителям портала Банки.ру оформить вклад «Сезонный с Банки.ру» на специальных условиях. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предварительно получить промокод .

Депозит можно открыть с 25 по 31 декабря 2018 года. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Денежные средства размещаются на 395 и 540 дней под 7,6% годовых.

Дополнительные взносы предусмотрены до максимальной суммы вклада в течение семи дней с даты его оформления. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями банков, входящих в топ-50, процентная ставка по спецпредложению занимает одну из лидирующих позиций», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.



Банк «ДОМ.РФ» располагает широкой филиальной сетью. Оформить депозит «Сезонный с Банки.ру» могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Хабаровска и других городов.

