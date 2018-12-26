Тема ипотечного «пузыря» — надуманная. Такое мнение высказал глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции по итогам года в ТАСС.

«Тема ипотечного «пузыря» явно надуманна... У нас есть 19-процентный прирост ипотечного рынка, и ЦБ, конечно, напрягается в связи с тем, что платежеспособность населения не выросла. Ипотека растет, но это не означает, что есть опасения создания «пузыря», — сказал глава АРБ.

Он также подчеркнул, что ипотека является самой серьезной формой заимствований населения.

Помимо этого, Тосунян отметил, что ЦБ не может обязать все банки вводить «ипотечные каникулы» и такое решение индивидуально для каждой кредитной организации.

«Что касается ипотеки и политики в области процентных ставок... в этом году произошло некоторое снижение по процентам. А чем ниже проценты, тем реже у клиентов появляются вопросы об «ипотечных каникулах»