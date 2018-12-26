Банковские аналитики Уолл-стрит в декабре понизили прогнозы по ценам на нефть в 2019 году из-за опасений, связанных с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal, которые приводит портал «Вести.Экономика».

Нефть сорта Brent в 2019 году будет в среднем стоить немногим более 69 долларов за баррель вместо ожидавшихся в ноябре примерно 77 долларов, прогнозируют 13 представителей инвестиционных банков, участвовавших в опросе. Для североамериканской WTI оценка снижена примерно с 70 долларов до чуть более чем 63 долларов за баррель.

В начале октября цены на Brent и WTI поднимались до самых высоких отметок за четыре года, но с тех пор рухнули более чем на треть.

Новые договоренности ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в общей сложности на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня не смогли остановить падение.

«Следующий год для нефтяного рынка будет не менее сложным, чем уходящий, в том числе из-за того, что мировая экономика теряет темпы роста, что может ослабить спрос», — отметил глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг.

Вместе с тем он считает, что в 2019 году ОПЕК+ все же удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке.

«Сочетания сокращений ОПЕК+, ограничений нефтедобычи в Канаде и дальнейшего снижения иранского экспорта в связи с санкциями должно быть достаточно, чтобы вернуть запасы в развитых странах к уровню ниже среднего показателя за пять лет», — заявил нефтяной аналитик Jefferies Джейсон Гаммел.



В октябре эти запасы подскочили на 5,7 млн баррелей, до 2,872 млрд баррелей, сообщило ранее в декабре Международное энергетическое агентство. Впервые с марта показатель превысил средний уровень за последние пять лет.