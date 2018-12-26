Рубль может ослабеть из-за падения цены на нефть, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Ожидаю, что на фоне высокой волатильности рынков спрос будет низким. Сейчас инвесторы предпочитают покупать валютные инструменты на фоне опасности ослабления рубля из-за падения цены на нефть», - прогнозирует эксперт и добавляет, что ориентир по паре USD/RUB: 68,00-69,00.

Рубль пережил обвал нефтяного рынка, и сейчас любое восстановление в углеводородном сырье будет оказывать положительное влияние на внутренний валютный курс, поясняет аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ в объеме в 7,3 млрд рублей. В прошлую среду аукционы разочаровали инвесторов, поэтому сегодня трейдеры будут следить за его результатами. Для пары доллар/рубль выделяю торговый диапазон 69,15 – 68,23 рубля. Для евро/рубль торговый коридор на среду находится между уровнями 77,85 рубля и 78,90 рубля за единицу европейской валюты», - комментирует Антонов.

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, сегодня на фоне снижения нефтяных котировок и общего пессимизма, который охватил как развивающиеся, так и развитые рынки, снижение рубля может быть продолжено.