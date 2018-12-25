Чистая стоимость активов (после резервирования) Банка непрофильных активов, создаваемого на базе «Траста», составляет около 900 млрд рублей, что равно примерно 40—45% от общей суммы прав требования, рассказал в интервью газете «Ведомости» председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, на балансе БНА 70 крупнейших групп активов: на 55 из них приходится около 700 млрд рублей балансовой стоимости активов, и по ним ожидается возврат в размере около 30%, а по 15 группам, на которые приходится 1 трлн рублей, оценку еще предстоит сформировать. Задорнов пояснил, что речь не просто об оценке, а об утверждении стратегии работы этих компаний на следующие три — пять лет, которая определит, сколько будет стоить та или иная компания в 2023 году и за какие деньги она может быть продана на рынке; общая оценка появится в январе 2019 года.



Глава «Открытия» также подчеркнул, что, хотя какие-то еще сделки по передаче активов на баланс БНА возможны, в целом «периметр «Траста» закрыт». «Он не является банком, куда все игроки будут сливать свои «плохие» и непрофильные активы. Эта договоренность была достигнута в середине 2018 года. Промсвязьбанк передал 250 миллиардов рублей активов и пассивов Автовазбанку, последний присоединяется к «Трасту». На этом история пока закрывается», — отметил Задорнов.