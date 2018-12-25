Власти Южной Кореи провели задержание девяти человек, которые занимались распространением наркотиков в darcweb и даже создали для этого отдельный сайт.

Как объявила прокуратура центрального округа Сеула в воскресенье, предполагаемые преступники в период с марта по ноябрь в его сообществе состояли 636 человек. Отмечается, что это первая подобная операция южнокорейских властей в darcweb, сообщает Ttrcoin .

Для осуществления финансовых операций дилеры использовали криптовалюту darkcoin. Теперь власти намерены удержать 100 млн вон (88 700 долларов), полученных от занятий противоправной деятельностью.