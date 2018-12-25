В Татарстане будут судить банду «черных банкиров», состоящую из 12 местных жителей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты вновь созданных ими 14 фирм-однодневок и не менее 20 действующих предприятий, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 6,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

За свои «услуги» злоумышленники получали вознаграждение от 0,5 до 7,5% от каждой операции. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 103 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест(объекты недвижимости и наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте — всего на общую сумму более 30 млн рублей).

Уголовное дело направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.