При этом наиболее активно картой пользовались представительницы прекрасного пола: в течение года они совершили 10,8 млн трансакций, истратив 2,5 млрд рублей. Несмотря на то, что мужчины пользовались кредитками реже, в среднем за одну трансакцию они тратили больше денег, чем женщины.

По статистике, чаще всего кредиткой расплачиваются в супермаркетах (31%), продовольственных магазинах (10,4%), алкомаркетах (6,6%) и кафе (4,2%). Средний возраст женщины, владеющей кредитной картой, – 41 год, средний возраст мужчин – 39 лет.

«Карта «120 дней без процентов» стала прорывом этого года в кредитовании. Высокая трансакционная активность подтверждает, что люди научились пользоваться этим инструментом и довольно часто используют карту в повседневной жизни, оплачивая покупки в супермаркетах и кафе, — отметил директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. — В следующем году кредитная карта, безусловно, станет драйвером. Сейчас банки активно подогревают интерес к этому продукту — карты становятся все доступнее в оформлении и абсолютно бесплатными в использовании».

Напомним, кредитная карта «120 дней без процентов» появилась в УБРиР в ноябре 2017 года и с момента запуска клиенты оформили более 46 тысяч кредиток. В июне 2018 года карта стала полностью бесплатной, и количество оформлений кредитной карты во втором полугодии выросло в три раза по сравнению с первым. Наиболее активно кредитную карту оформляют жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска, Кирова и Новоуральска.