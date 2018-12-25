Структуры бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева, владевшего своим пакетом через «Открытие Холдинг», в настоящий момент должны банку еще примерно 300 млрд рублей, рассказал в интервью газете «Ведомости» председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов.

Структуры бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева, владевшего своим пакетом через «Открытие Холдинг», в настоящий момент должны банку еще примерно 300 млрд рублей, рассказал в интервью газете «Ведомости» председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов.

По его словам, до начала декабря было погашено около 100 млрд рублей, был урегулирован ряд сделок РЕПО — это еще примерно 75 млрд рублей постановки акций на баланс «Открытия» и Банка непрофильных активов, а остающийся долг составляет примерно 300 млрд рублей. Также есть договоренность, что деньги Беляева на счетах в «Открытии» будут направлены на выкуп облигаций «Открытие Холдинга», следует из слов Задорнова.



Он подчеркнул, что работа с бывшими собственниками банков и их долгами — одно из ключевых достижений новой команды «Открытия». «С «Открытие Холдингом» и «Росгосстрахом» мы в значительной степени разобрались. Что-то уже получили, где-то еще судимся. Но вся история взаимоотношений тут понятна. Впереди такая же работа по бывшим собственникам Бинбанка и по проблемным активам Промсвязьбанка, переданным Автовазбанку, который войдет в состав Банка непрофильных активов в марте 2019 года», — добавил глава «Открытия».