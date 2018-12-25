Регулятор сообщает , что платежная система Банка России и система передачи финансовых сообщений ЦБ 30, 31 декабря 2018 года и 3, 4, 6 и 8 января 2019 года функционируют в соответствии с графиками работы.

При этом прием распоряжений на бумажном носителе и перевод денежных средств через платежную систему Банка России по счетам клиентов, открытым в полевых учреждениях ЦБ, не осуществляется.

30 и 31 декабря 2018 года, 3 и 6 января 2019 года в соответствии с установленными на указанные дни графиками работы будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов.