Банк России разрешил банкам производить с 25 декабря 2018 года выдачу наличных денег на выплату зарплаты, стипендий, а также на выплаты социального характера, сроки выплат которых приходятся на праздничные дни с 1 по 8 января 2019 года, говорится в письме «О досрочной выплате заработной платы и пенсий».

Таким образом, с 19 декабря 2018 года за счет средств федерального бюджета текущего года была разрешена выдача наличных денег на досрочную выплату зарплаты, социальных выплат и стипендий за вторую половину декабря 2018 года и на выплату пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона РФ от 12 февраля 1993 года N 4468-1 за январь 2019 года, сообщает «Современный предприниматель» .