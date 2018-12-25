В течение 5 месяцев школьники и студенты Татарстана будут проходить обучение технологическому предпринимательству и работать над созданием прототипа продуктов при менторской поддержке сотрудников и партнеров банка.

«Никто лучше самих клиентов не знает, какие сервисы и услуги им нужны, полезны и удобны. Поэтому к разработке новых продуктов для молодежи мы решили привлечь ее представителей. В результате такого взаимодействия мы планируем получить готовые прототипы, а для молодых разработчиков это отличная возможность прокачать навыки и воплотить в жизнь свои идеи», — прокомментировал заместитель председателя правления «Ак Барс» Банка Михаил Марин.

Лучшие проекты могут стать основой будущих банковских продуктов для школьников и студентов, а участники — членами команды «Ак Барс» Банка.

«Сегодня цифровой мир меняет профессии, и очень важно, чтобы наша молодежь имела все возможности для получения востребованной специальности в XXI веке, — поделился директор Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Антон Грачев. — На Digital Start ребята учатся работать в команде, анализировать информацию и принимать сложные решения».