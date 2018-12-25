Арбитражный суд Москвы на заседании 21 декабря принял решение о введении в отношении Банка Инноваций и Развития процедуры принудительной ликвидации. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Банк Инноваций и Развития лишился лицензии 7 ноября текущего года. Регулятор пояснял, что кредитная организация на протяжении длительного времени находилась в его поле зрения в связи с проведением сомнительных транзитных операций, объем которых возрастал, несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком. «Значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями», — уточняли в ЦБ.



АСВ оценило объем выплат по данному страховому случаю в 784 млн рублей. Расчеты с вкладчиками осуществляются с 19 ноября через Россельхозбанк.