Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление банка «Санкт-Петербург» о включении долга перед ним в размере 435 млн рублей в реестр требований кредиторов акционера НАО «Юлмарт» Михаила Васинкевича.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре отклонил жалобу Васинкевича на определение о введении процедуры реструктуризации долгов. Он обжаловал в апелляции определение первой инстанции от 24 октября.

Тогда суд признал обоснованным требование совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина к Васинкевичу в размере 405,3 млн рублей, эта задолженность отнесена в третью очередь реестра требований кредиторов. В отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов.

Финансовым управляющим должника была утверждена Елизавета Ванюшкина. Арбитраж обязал ее представить отчет о своей деятельности за пять дней до даты заседания по рассмотрению итогов процедуры банкротства в отношении Васинкевича.

Рассмотрение отчета управляющего суд назначил на 13 марта 2019 года.