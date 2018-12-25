За проблемы трех банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, санация которых обошлась ЦБ в 2,8 трлн рублей, до сих пор расплачиваются еще и люди, чьи пенсионные накопления хранятся в негосударственных пенсионных фондах, инвестировавших в бумаги этих банков или связанных с ними компаний. Фактические результаты работы этих фондов и их потенциальная прибыль в случае вложения денег в рыночные бумаги сравниваются в материале газеты «Ведомости».

Так, по итогам 2017 года три НПФ группы «Открытие» — «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ «РГС» и НПФ электроэнергетики (объединены в «ЛУКОЙЛ-Гарант» в августе 2018 года) — зачислили на счета 7,7 млн застрахованных лиц доход в 0%, НПФ «Будущее» (принадлежал ранее Борису Минцу), куда отнесли пенсию 4,4 млн человек, впервые в истории российского рынка распределил по счетам убыток 3,98%, а сумевшие выйти в плюс фонды «Сафмар» и «Доверие», которые ранее входили в одну группу с Бинбанком, принесли 4,2 млн клиентов доход в 1,8% и 2,9% соответственно, при этом по итогам девяти месяцев 2018 года убытки «ЛУКОЙЛ-Гаранта» и «Будущего» составили 13,5% и 8,3%, «Сафмар» заработал 2,1% дохода, а «Доверие» — 0,81%, свидетельствуют данные ЦБ.

Недополученную доходность можно оценить по зависящим от стратегии индексам рынка пенсионных накоплений Московской биржи — композитным индексам акций и облигаций, в которые могут инвестировать НПФ. Консервативный индекс за девять месяцев 2017 года (первые три месяца не учитываются в расчетах, чтобы исключить влияние переходной кампании) вырос на 8,4%, сбалансированный — на 6,9%, агрессивный — на 5,2%, и исходя из этого, как подсчитала газета «Ведомости», эти фонды при инвестировании в активы, которые включены в эти индексы, вместо фактического совокупного отрицательного финансового результата в 34 млрд рублей (46 млрд рублей убытка «Будущего» и фондов группы «Открытие» и 12 млрд рублей дохода у фондов «Сафмара») могли бы заработать в 2017 году от 57,4 млрд до 84,4 млрд рублей: «Будущее» могло бы заработать от 15,1 млрд до 24,3 млрд рублей, «Сафмар» — от 9,8 млрд до 15,8 млрд, «Доверие» — от 5,1 млрд до 8,3 млрд, «ЛУКОЙЛ-Гарант» — от 13,2 млрд до 21,3 млрд рублей, НПФ «РГС» — от 9,5 млрд до 15,3 млрд, НПФ электроэнергетики — от 4,7 млрд до 7,7 млрд.

За период с апреля по 30 сентября 2018 года консервативный индекс снизился на 0,02%, сбалансированный — вырос на 1,2%, а агрессивный — на 4,9%, исходя из чего фонды могли заработать до 39,4 млрд рублей, а в худшем случае показать нулевой результат, но вместо этого показали убыток в 26,7 млрд рублей: 30,4 млрд — общий убыток у «Будущего» и «ЛУКОЙЛ-Наранта» и 3,7 млрд — доход у фондов «Сафмара».

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Юрия Ногина, расчеты «Ведомостей» правильные, но индекс — это усредненный показатель с активами высокого кредитного качества, а создать такой портфель почти невозможно в условиях рынка — на эти активы немало желающих.

