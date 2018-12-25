Профицит бюджета РФ по итогам 2018 года составит 2,5% ВВП, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

«Профицит бюджета — 2,5% ВВП, ненефтегазовый — 6,4%. В целом год неплохой. Обязательства все выполнили», — сказал он.

Последние поправки в бюджет 2018 года, которые были внесены осенью, предусматривают профицит бюджета на уровне 2,1% ВВП.

Инфляция в РФ по итогам 2018 года будет на уровне 4—4,1%, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ.



«Инфляция где-то 4—4,1% на этот год. Чуть, наверное, больше 4%», — сказал Силуанов.



Согласно последнему официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако глава министерства Максим Орешкин признавал, что фактические темпы роста потребительских цен в РФ не укладываются в этот прогноз. Минэкономразвития отмечало, что темпы роста потребительских цен по итогам года вырастут на 3,9—4%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год превышает прогноз Минэкономразвития и составляет 3,8—4,2%, а долгосрочный таргет Банка России — около 4%.