Из-за санкций и чрезмерного комплаенса в отношении России доллары российским компаниям за поставленную экспортную продукцию часто приходят с задержками, особенно усердствуют в проверках азиатские компании, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Поэтому, по его словам, «компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше расчетов происходит в евро, в юанях, в рублях». У бизнеса нет директив от властей по сокращению сделок в долларах, но бизнес сам в этом заинтересован — расчеты в других валютах идут быстрее.

«Даже азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC», — сказал Силуанов. Зачастую «с американских компаний проще получить расчет [в долларах], чем с азиатской», добавил он.

По оценке Силуанова, до трети долларовых платежей происходят с задержками, хотя он подчеркнул, что точных цифр у него нет.