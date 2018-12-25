Сбербанк обозначил самые заметные тренды 2018 года в банковской системе. Список возглавили рекордный прирост кредитования физлиц и рост кредитования малого и среднего бизнеса.

В кредитной организации отмечают, что объем кредитов физлицам за 11 месяцев 2018 года на 15% превысил рекорд 2013 года. Ускорение кредитования во многом объясняется тем, что ставки по ипотеке в уходящем году достигли исторического минимума в 9,4%. Ставки по потребительским кредитам также снизились до минимума. В сентябре 2018 года средняя ставка по кредитам физлицам на срок от одного до трех лет опустилась до 15%.

Продолжается восстановление кредитования малого и среднего бизнеса . Объем выдачи за 10 месяцев 2018 года вырос на 9,4% год к году. Эксперты Сбербанка объясняют это фактором падения ставки.

Помимо этого, в Сбербанке отметили девалютизацию банковских балансов. «В сегменте кредитования юрлиц валютных займов выдается все меньше. На это есть две причины. Во-первых, сыграли свою роль меры ЦБ по снижению привлекательности кредитов в валюте для банков. Во-вторых, ставки по кредитам российских банков в рублях и валюте значительно сблизились. В пассивах банков — аналогичная тенденция. Средства предприятий и населения в валюте сокращаются, а в рублях увеличиваются», — отметили эксперты банка.

На четвертом месте трендов 2018 года находится развитие инвестиционных продуктов, которое объясняется тем, что на фоне снижения ставок по депозитам россияне ищут альтернативы для сбережения средств и идут на долговой рынок и рынок акций. Число уникальных клиентов-физлиц, зарегистрированных на Московской бирже, приближается к 1,8 млн человек.

Также эксперты банка отмечают рост доходов населения: за 10 месяцев 2018 года реальные заработные платы (с учетом инфляции) увеличились на 7,9%, пенсии остались на уровне начала 2018 года.

Наблюдается насыщение рынка банковскими картами и исключительно быстрый рост бесконтактной оплаты. Почти 50% операций теперь происходит именно таким образом, хотя еще в январе 2017 года их доля не превышала 1%.

Помимо этого, эксперты отмечают рост потребительской активности. Расходы по картам в розничном сегменте рынка за девять месяцев 2018 года увеличились на 34%. Самый заметный прирост трат — в ресторанах фастфуд и небольших продуктовых магазинах.