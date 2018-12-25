Команда разработчиков bitcoin рrivate готовятся провести новый хардфорк, в результате которого будут уничтожены либо все монеты на защищенных адресах, включая 20 тысяч лигитимных, либо все ранее не перемещенные BTCP, то есть более 12 млн BTCP.

В ходе проведения собственного расследования, которое началось сразу же после публикации аналитиками CoinMetrics информации о тайной дополнительной эмиссии 2 млн BTCP, команда пришла к выводу, что математически эти выкладки верны, сообщает Anycoin .

Представители проекта официально заявили, что не имели к махинации никакого отношения, и возложили всю ответственность за случившееся на стороннего разработчика, который, редактируя размещенный на Github код проекта, внес в него некорректные изменения.