Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на систематизацию и регламентацию процедур контроля, учета и оценки налоговых льгот и освобождений от них в рамках бюджетного процесса.

Документ обязывает РФ, ее регионы и муниципальные образования формировать перечень налоговых расходов и ежегодно проводить их оценку. Общие требования к проведению оценки определит правительство РФ. В отношении муниципальных образований нормы о такой оценке будут применяться с 1 января 2020 года.

Под налоговыми расходами понимаются выпадающие доходы федерального, региональных и местных бюджетов, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам и таможенным платежам. Результаты их оценки будут учитываться при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ, региона и муниципального образования.

Налоговые расходы фактически являются альтернативой другим мерам госполитики, включая прямые бюджетные расходы, однако при этом не являются объектом бюджетного контроля, учета и оценки. Это ведет к снижению эффективности государственной финансовой политики, недооценке фактических объемов ресурсов, направляемых на поддержку того или иного направления, и неоптимальному распределению бюджетных ресурсов, поясняло ранее правительство РФ.

Закон должен вступить в силу через десять дней после его официального опубликования, а норма о внесении одновременно с проектом федерального бюджета отчетов об оценке налоговых расходов РФ за отчетный год, на текущий год, на очередной год и плановый период — с 1 января 2019 года.