Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей.

Ранее Кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за II квартал предыдущего года. Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал 2018 года.

Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц), ранее отмечалось в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

