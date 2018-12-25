В отношении бывшего менеджмента банка «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц расследуется уголовное дело: оно было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года после обращения в прокуратуру временной администрации банка и связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как 29 августа 2017 года ЦБ забрал «Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора, рассказал газете «Ведомости» предправления «Открытия» Михаил Задорнов, не назвав имена подозреваемых и статью Уголовного кодекса.

За 20 дней до указанных событий банк купил облигации «О1 Груп Финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца, и этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «Открытии» и выкупили облигации по договорам РЕПО, следует из постановления московского арбитража.

«О1 Груп Финанс» разместила пять выпусков облигаций на 87 млрд рублей, по трем из них объявлен дефолт, при этом на балансе «Открытия» оказались бумаги выпуска на 40 млрд рублей с погашением в 2032 году — до тех пор по условиям выпуска выплат не предполагается; последняя сделка с этими бумагами на Московской бирже прошла год назад.

«Два суда, две инстанции мы уже выиграли — по замене кредитов с залогами в размере 34 миллиарда рублей на балансе банка «ФК Открытие» на бумаги структур O1 Group. Такая же операция была проведена на балансе Рост Банка — на 22 миллиарда рублей», — рассказал Задорнов.



Своим решением Арбитражный суд Москвы восстановил право банка на 35% акций O1 Properties (крупный владелец московских бизнес-центров класса А); по словам Задорнова, «Открытие» взаимодействует с основным акционером O1 Properties — кипрской Riverstretch Trading & Investments (61,2%), которая получила этот пакет в июле 2018 года за долги O1 Group перед Московским Кредитным Банком.