В ряде гипермаркетов «Магнит» открылись отделения Почты России, которые будут предоставлять клиентам почтовые и финансовые услуги. О пилотном проекте, стартовавшем в восьми регионах России, газете «Известия» рассказали в Почте России, информацию подтвердили в торговой сети. В общей сложности в Башкирии, Татарстане, Ростовской, Свердловской, Омской, Московской, Воронежской и Новгородской областях действуют десять подобных отделений.

Клиентам будут доступны такие услуги, как прием и отправка отправлений (включая посылки и заказные письма), прием коммунальных и других платежей. Также в отделениях можно будет оформить простую электронную подпись для получения отправлений без заполнения бумажных квитанций и предъявления паспорта.

Пилотный проект продлится до конца II квартала 2019 года. По итогам может быть принято решение о его расширении.

Почтовые отделения в магазинах «Магнит» будут работать по трафику торговой сети. Уточняется, что Почта России арендует площади.



В Почте России не исключили, что в будущем будут договариваться об открытии отделений с другими ретейлерами, например с X5.